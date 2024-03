Stroka pred svetovnim dnevom voda opozorila na odgovorno urejanja voda

Koper, 21. marca - Sodelujoči na okrogli mizi, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo pred petkovim svetovnim dnem voda, so opozorili predvsem na vidik odgovornega urejanja voda in prostora. Po mnenju klimatologinje Lučke Kajfež Bogataj trenutno samo gasimo posledice podnebnih sprememb, saj smo s pravočasnim odzivom globalno zamudili 30 let.