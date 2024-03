IEA: Lani vnovič rast izpustov metana

Pariz, 13. marca - Izpusti metana, ki nastajajo v energetskem sektorju, so lani kljub tehnologiji, ki je že na voljo za njihovo zmanjšanje in ne stane veliko, dosegli skoraj rekordno visoke ravni, so v danes objavljenem poročilu o izpustih tega toplogrednega plina opozorili v Mednarodni agenciji za energijo (IEA).