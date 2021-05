Slovenski paviljon v Benetkah predstavlja projekt Skupno v skupnosti

Benetke, 21. maja - V sklopu predogledov 17. mednarodnega arhitekturnega bienala v Benetkah so odprli slovenski paviljon, v katerem je predstavljen projekt Skupno v skupnosti: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture. Predstavitvenemu videu je sledil spletni pogovor z avtorji projekta in s slovenskim komisarjem na bienalu Matevžem Čelikom Vidmarjem.