Spletno odprtje slovenskega paviljona na arhitekturnem bienalu v Benetkah

Benetke, 21. maja - V sklopu predogledov bo danes ob 15. uri preko spleta potekalo odprtje slovenskega paviljona na 17. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah. Na bienalu na temo How Will We Live Together se Slovenija predstavlja s projektom Skupno v skupnosti: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture. Bienale vrata za javnost odpira v soboto.