Arhitekturni bienale v Benetkah od maja do novembra na spletu in kraju samem

Benetke, 13. aprila - Predsednik in kurator 17. mednarodnega arhitekturnega bienala v Benetkah, Roberto Cicutto in Hashim Sarkis, sta na ponedeljkovi spletni novinarski konferenci potrdila, da nameravajo bienale začeti 22. maja, kot je bilo načrtovano. Prireditev bo po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA potekala na kraju samem in z več vsebinami na spletu.