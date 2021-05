Zlati lev beneškega arhitekturnega bienala za Rafaela Monea

Benetke, 5. maja - Mednarodni arhitekturni bienale v Benetkah z naslovom How will we live together? bo vrata odprl 22. maja. Z ustanove Beneški bienale so sporočili, da bo v sklopu 17. bienala, ki ga kurira Hashim Sarkis, zlatega leva za življenjsko delo prejel španski arhitekt Rafael Moneo. Slovenija se bo predstavila s projektom Skupno v skupnosti.