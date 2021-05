Beneški arhitekturni bienale z razmislekom o skupnem bivanju v prihodnje

pripravila Maja Čehovin Korsika

Benetke, 20. maja - V Benetkah bodo 22. maja za javnost odprli 17. mednarodni arhitekturni bienale, ki bo pod naslovom How will we live together? potekal do 21. novembra. Slovenija se bo na bienalu predstavila s projektom Skupno v skupnosti, ki predstavlja raziskavo projekta gradnje več kot 330 zadružnih domov v Sloveniji, začetega pred 70 leti.