Beneški arhitekturni bienale preložen na prihodnje leto

Benetke, 19. maja - Ustanova Beneški bienale je sporočila, da 17. mednarodno arhitekturno razstavo prestavlja na prihodnje leto. To je še eden v nizu velikih kulturnih prireditev, ki jim je načrte prekrižala kriza zaradi koronavirusa. Arhitekturna razstava z naslovom How will we live together? (Kako bomo živeli skupaj?) bo odprta med 22. majem in 21. novembrom 2021.