Projekt s podcasti kot most do 17. beneškega arhitekturnega bienala

Benetke, 12. novembra - Kot most do 17. beneškega bienala arhitekture, ki bo pod naslovom How will we live together? potekal prihodnje leto med 22. majem in 21. novembrom, se z današnjim dnem začenja nov digitalni projekt Biennale Architettura Sneak Peek. Objavili bodo pet podcastov, v katerih bo govoril kurator bienala - libanonski arhitekt Hashim Sarkis.