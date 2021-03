Ob podpisu pogodbe za dela na drugem tiru ponovili pomen projekta za gospodarstvo

Lipica, 31. marca - Danes je velik dan za slovensko gospodarstvo, za razvoj logistike in koprskega pristanišča, je ob podpis pogodbe za glavna dela na drugem tiru med Črnim Kalom in Koprom poudaril infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Prisotni so na dogodku ponovno podčrtali prednosti infrastrukturnega projekta in zasaditev prve lopate napovedali za maj.