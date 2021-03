Za gradbena dela na primorskem odseku drugega tira ponudbo oddal le konzorcij Kolektorja CPG

Ljubljana, 8. marca - Finančno ponudbo za gradnjo drugega tira Koper-Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom je oddal zgolj konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov, so sporočili iz 2TDK. Kolektor CPG s partnerji je oddal tudi najugodnejšo ponudbo za glavna gradbena dela na odseku med Divačo in Črnim Kalom.