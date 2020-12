Sindikat žerjavistov odločno proti vstopu Madžarov v projekt drugi tir

Koper, 7. decembra - V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper odločno nasprotujejo vstopu Madžarske v projekt drugi tir. Kot so zapisali, ostro obsojajo trgovanje s slovenskim morjem in železniško infrastrukturo. Opozorili so, da luki že tako primanjkuje površin, zato je podarjanje zemlje madžarskemu premierju Viktorju Orbanu po njihovem mnenju absurdno.