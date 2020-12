Opozicija in koalicija na seji parlamentarne komisije razdeljeni glede sodelovanja Madžarov pri drugem tiru

Ljubljana, 3. decembra - Člani komisije za nadzor javnih financ so danes tehtali prednosti in slabosti sodelovanja Madžarske pri drugem tiru med Divačo in Koprom. Predlagatelji seje iz vrst opozicije so pozvali, naj se država ne odreče strateški infrastrukturi, minister Jernej Vrtovec in koalicija pa so izpostavili, da brez zalednih držav ne bo želenega razvoja Luka Koper.