Ljubljana, 22. oktobra - Policisti ugotavljajo, da so vozniki tovornjakov in avtobusov med vožnjo utrujeni, prehitri in nepripeti. V akciji za njihovo večjo varnost, ki je potekala med 12. in 18. oktobrom, so zabeležili kar 821 kršitev, je policija objavila na svojih spletnih straneh.