V maratonu nadzora psihofizičnega stanja voznikov odredili 13 strokovnih pregledov zaradi suma drog

Ljubljana, 22. junija - Policisti so v okviru poostrenega nadzora nad vožnjo pod vplivom alkohola in drog v noči s sobote na nedeljo pri vožnji pod vplivom alkohola ujeli 92 voznikov. Odredili so tudi 13 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, so sporočili z Generalne policijske uprave.