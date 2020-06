Letos prvič maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov

Ljubljana, 20. junija - V okviru poostrenega nadzora nad vožnjo pod vplivom alkohola in drog bodo policisti danes prvič izvedli maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov, ki bo potekal od 18. do 6. ure v nedeljo. Policisti bodo prisotni na več kot 360 lokacijah, ki jih ne razkrivajo, saj želijo pri voznikih ohraniti pričakovanje, da jih bodo ustavili in kontrolirali.