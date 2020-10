Začenja se preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornjakov in avtobusov

Ljubljana, 12. oktobra - Pod okriljem Agencije za varnost prometa in policije bo od danes do nedelje potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Policijske uprave in specializirana enota za nadzor prometa bodo v tem tednu ob rednem delu nadzirale še tovornjake in avtobuse. Poleg tega bodo izvedli vsaj en poostren nadzor.