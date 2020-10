Pri tovornjakarjih med kršitvami izstopata prehitra vožnja in uporaba telefona

Ljubljana, 11. oktobra - Agencija za varnost prometa pred nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki se bo začela v ponedeljek, izpostavlja, da med ugotovljenimi kršitvami pri voznikih tovornih vozil letos izstopata neprilagojena hitrost in uporaba mobilnega telefona. Gre za pomembna dejavnika tveganja za nesrečo, so poudarili.