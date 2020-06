V Kranju se zmanjšuje število kaznivih dejanj in povečuje varnost v prometu

Kranj, 21. junija - Poročila Policijske postaje Kranj in Medobčinskega inšpektorata Kranj potrjujejo, da so varnostne razmere v Mestni občini Kranj dobre in stabilne. Število kaznivih dejanj se je v zadnjih desetih letih prepolovilo, tudi stanje na področju prometne varnosti se na dolgi rok izboljšuje, so sporočili z občine.