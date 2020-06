Policisti s poostrenim nadzorom nad psihofizičnim stanjem voznikov

Ljubljana, 15. junija - Agencija za varnost prometa in policija začenjata prvi del nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo potekala do nedelje. Z njo želijo opozoriti, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola ali mamil ter takšno ravnanje v prometu v čim večji meri preprečiti.