GZS: Slovenska podjetja sposobna sama zgraditi drugi tir

Ljubljana, 3. septembra - Slovenska podjetja so sposobna sama izvesti gradbena dela na drugem tiru, zatrjujejo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Izjavo prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da domači gradbinci niso v stanju sami zgraditi tega projekta, so na GZS označili za žaljivo in ponižujočo, "saj je slovensko gradbeništvo izvedlo na stotine projektov doma in v tujini".