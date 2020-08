Poletna šola strojništva potekala v znamenju novih znanj in prijateljstev

piše Živa Gregor

Ljubljana, 22. avgusta - Že sedmo leto zapored je na ljubljanski fakulteti za strojništvo potekala poletna šola, na kateri so učenci in dijaki na devetih različnih delavnicah s pomočjo strojniških tehnik izdelali samostojni izdelek. Udeleženci so v sklopu šole poleg ustvarjanja obiskali tudi zip line in vetrovnico ter sklenili številna nova prijateljstva.