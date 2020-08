Predstavniki staršev zadovoljni z napovedjo o najverjetnejšem prihodu vseh učencev septembra v šolo

Ljubljana, 18. avgusta - V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije so zadovoljni z današnjo napovedjo ministrice za izobraževanje Simone Kustec, da trenutno vse kaže, da se bodo lahko 1. septembra ob upoštevanju priporočil v šolo vrnili vsi dijaki in učenci. Takšna napoved je skladna z željami večine staršev in učencev, pravi predsednik zveze Anton Meden.