Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Maribor, 21. junija - Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let razvija avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v kmetijstvu. Cilj je izdelati napravo, ki se premika po polju povsem samostojno, ne da bi poškodovala rastline, obenem pa opravlja različna dela, na primer odstranjuje plevel. Uspešno so ga predstavili na več tekmovanjih.