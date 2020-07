V Ljubljani razstava arhitekturnih rešitev za novi fakulteti

Ljubljana, 3. julija - Do 15. julija je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani na ogled razstava natečajnih rešitev za izbiro strokovno najprimernejših predlogov za dve novi ljubljanski fakulteti. Fakulteta za strojništvo in fakulteta za farmacijo naj bi se iz sedanjih tesnih prostorov ob Aškerčevi cesti preselili na Brdo leta 2024.