Nekateri ravnatelji opozarjajo na težave pri izvajanju priporočil

Brdo pri Kranju, 18. avgusta - Ravnatelji osnovnih in srednjih šol so danes na konferenci na Brdu pri Kranju prejeli publikacijo s priporočili za izvajanje pouka glede na posamezni model, ki se prilagaja epidemiološki situaciji. Priporočila so nastala v sodelovanju z ravnatelji, a nekateri vseeno opozarjajo, da vsa priporočila niso izvedljiva.