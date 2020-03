Zaradi koronavirusa vse več fakultet odpoveduje ali prilagaja pedagoški proces

Koper, 9. marca - Vse več fakultet odpoveduje ali prilagaja pedagoški proces. Trenutno je to naredilo že vsaj sedem fakultet Univerze v Ljubljani, odpovedana so tudi predavanja na fakultetah primorske in novomeške univerze. Ljubljanska univerza je sicer svojim članicam predlagala, naj ukinejo vsaj predavanja v predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi.