SOS za vode: Za čistilne naprave v 19 letih 1,87 milijarde evrov

Ljubljana, 30. julija - Obremenjevanje vodotokov z organskimi snovmi se je v Sloveniji občutno zmanjšalo po izgradnji komunalnih čistilnih naprav od 90. let prejšnjega stoletja. Za naložbe v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so v obdobju od leta 2000 do 2019 namenili 1,87 milijarde evrov, kažejo podatki ministrstva za okolje in prostor.