SOS za vode: Škocjanski zatok od odlagališča odpadkov do območja z izjemno biotsko pestrostjo

Koper, 20. julija - Naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru je primer dobre prakse upravljanja z vodnimi območji. Še v začetku 90. let je bil močno degradiran in je služil kot odlagališče odpadkov, po njegovi sanaciji in renaturaciji pa so dosegli, da je to območje velike biotske raznovrstnosti, kjer so do danes evidentirali že 258 vrst ptic.