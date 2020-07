SOS za vode: Kemis in vrhniška občina različnega mnenja o stanju Tojnice

Ljubljana, 27. julija - Velik požar v vrhniškem Kemisu maja 2017 je močno obremenil potok Tojnica. Kakšno je danes stanje potoka, se v Kemisu in na Občini Vrhnika ne strinjajo. V Kemisu zatrjujejo, da vpliva požara na kakovost vode v Tojnici ni več zaznati, občina pa opozarja na domnevne nepopolne in nepravilne meritve in teste. Te dni sicer potekajo nove analize.