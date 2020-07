SOS za vode: Stražunski potok slaba vest Maribora

Maribor, 17. julija - Stražunski potok oziroma jarek, ki se vije skozi obsežen mariborski gozd Stražun, je bil v preteklosti preurejen za potrebe razbremenjevanja kanalizacijskega sistema. Čeprav teče skozi naravni spomenik in so ob njem urejeni številni vrtički, ostaja slaba vest Maribora. To je pravzaprav odprta kanalizacija, opozarjajo ekologi.