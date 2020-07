SOS za vode: V iskanju rešitev za izboljšanje ekološkega stanja Blejskega jezera

Bled, 26. julija - Ekološko stanje Blejskega jezera, ki je bilo dolgo med zmernim in dobrim, se v zadnjih letih slabša. Letošnji opazen razrast cianobakterij, ki so jezero v zimskih mesecih obarvale rdeče, je občino in državo spodbudil k iskanju rešitev. Spomladi je stekel intenziven dialog med pristojnimi in trenutno je v pripravi akcijski načrt.