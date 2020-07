SOS za vode: Semičani so se morali navaditi življenja ob pred desetletji onesnaženi Krupi

Semič, 15. julija - Na Semiškem so se leta 1983 soočili s hudim onesnaženjem reke Krupe s polikloriranimi bifenili PCB, ki jih je semiška tovarna kondenzatorjev po uporabi odvrgla v naravo. Krupa je odtlej nepopravljivo onesnažena, vodni in okoliški biotop pa zastrupljena. Semičani so se morali na to navaditi in danes celo stavijo na turizem ob reki.