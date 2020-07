SOS za vode: Kraške reke so zelo ranljive

Postojna, 22. julija - Kraške vode so izjemno ranljive in vsaka neprimerna dejavnost na površju lahko zelo hitro poslabša njihovo kakovost, opozarjajo na Inštitutu za raziskovanje krasa. Med slovenskimi kraškimi ponikalnicami so številni primeri, ko se je kakovost vode v zadnjih letih izboljšala, kot je reka Reka, so pa tudi primeri poslabšanja kakovosti, npr. Pivka.