EU s strategijama za povezovanje energetskega sistema in za vodik

Bruselj, 8. julija - Evropska komisija je danes sprejela strategiji EU za povezovanje energetskega sistema in za vodik, katerih namen je povečati učinkovitost in povezanost energetskega sektorja. Evropa mora namreč za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 preoblikovati svoj energetski sistem, ki je odgovoren za 75 odstotkov njenih izpustov toplogrednih plinov.