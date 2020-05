Civilni nadzorniki opozarjajo, da pri drugem tiru ni več časovnih rezerv

Ljubljana, 29. maja - Projektni svet za civilni nadzor nad izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom ocenjuje, da so pri projektu nastale šestmesečne zamude, kar pomeni, da ni več nobenih časovnih rezerv. "Vsaka nadaljnja zamuda pomeni, da je ogrožen časovni rok gradnje, ki je odločen s koncem leta 2025," so zapisali v svetu.