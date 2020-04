2TDK v delo uvedla konzorcij Markomark za gradnjo objektov čez Glinščico

Ljubljana, 23. aprila - Projektna družba 2TDK je danes v delo uvedla konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki bodo gradili premostitvene objekte, dva mostova in galerijo čez dolino Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača-Koper. Po trenutni časovnici bi se gradnja dveh mostov in galerije začela konec avgusta in končala konec novembra 2021.