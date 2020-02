Trumpovi podporniki propagirajo podnebno dvomljivko iz Nemčije

Washington, 25. februarja - Podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa in drugi, ki ne verjamejo znanosti o podnebnih spremembah ZDA, so našli svojo "anti Greto Thunberg", poroča Washington Post. Našli so jo v 19-letni Nemki Naomi Seibt, ki je prav tako mlada, elokventna, plavolasa in Evropejka.