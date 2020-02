Greta Thunberg svoje ime in gibanje registrirala kot blagovno znamko

Stockholm, 1. februarja - Mlada okoljska aktivistka Greta Thunberg je registrirala svoje ime in gibanje Petki za prihodnost kot blagovni znamki, da bi zavarovala "gibanje in njihove aktivnosti". 17-letna Švedinja je namreč opazila, da se njeno ime "na žalost povezuje z nekaterimi politiki, mediji in znanimi osebnostmi", čeprav za to nimajo njenega dovoljenja.