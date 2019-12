Ob prelomu leta: Približuje se začetek gradnje tretje razvojne osi

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec/Novo mesto, 17. decembra - Začetek gradnje tretje razvojne osi, ki je predvidena kot povezovalna cesta severne in jugovzhodne Slovenije z državnim avtocestnim križem, se po večletnih prizadevanjih vendar približuje, so pa začetek nekoliko oddaljili zahtevki za revizijo. Po zdajšnjih načrtih Darsa naj bi se gradnja na severnem in na južnem delu osi začela v letu 2020.