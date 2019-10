Za Dars poroštvo države ključno za uspešnost projekta tretje razvojne osi

Ljubljana, 10. oktobra - V družbi Dars pozdravljajo današnjo odločitev vlade, da potrdi besedilo predloga poroštvenega zakona za projekt izgradnje tretje razvojne osi in ga pošlje v obravnavo in sprejem v DZ. Poroštvo države je za Dars ključnega pomena za uresničitev projekta, so navedli v Darsu, kjer so podrobneje pojasnili, zakaj točno je potrebno poroštvo države.