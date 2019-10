Korošci ob potrditvi poroštvenega zakona zamrznili napovedan protest

Ravne na Koroškem/Velenje, 10. oktobra - Na Koroškem so ob današnji potrditvi predloga poroštvenega zakona za drugi tir in tretjo razvojno os v vladi zadovoljni. Za 17. oktober napovedan protest v Ljubljani je tako zamrznjen do odločitve v DZ. Odločitev vlade pozdravljajo tudi v Velenju, kjer pa čutijo grenak priokus, saj poroštveni zakon ne zajema tudi odseka Šentrupert-Velenje.