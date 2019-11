Dars zožil nabor potencialnih izvajalcev del za prve projekte na tretji razvojni osi

Ljubljana, 26. novembra - Dars je danes objavil sklepa, s katerima je zožil nabor potencialnih izvajalcev del za prve projekte na tretji razvojni osi. Med tistimi, ki so jih na Darsu ocenili za sposobne, so trije največji slovenski gradbinci, Kolektor CPG, Pomgrad in CGP, pa tudi turški Cengiz. Na sklep Darsa so možne pritožbe.