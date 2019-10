V Savinjski dolini napovedujejo nove korake proti trasi ceste Šentrupert-Velenje

Braslovče, 17. oktobra - Civilne iniciative Savinjske doline še naprej nasprotujejo izbrani trasi tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem. Potem ko občini Braslovče in Polzela nista uspeli z ustavno presojo DPN za ta odsek, v civilni iniciativi napovedujejo nove korake. Med možnostmi so pritožbe na upravno sodišče, na evropsko sodišče ali na Evropsko komisijo.