Poroštvenemu zakonu za drugi tir in tretjo razvojno os prva zelena luč v DZ

Ljubljana, 29. oktobra - Poslanci so danes zakonu o državnem poroštvu za projekt drugi tir med Divačo in Koprom in del tretje razvojne osi, ki predvideva za skupno do 777 milijonov evrov državnega poroštva, prižgali zeleno luč in ga poslali v nadaljnjo obravnavo. Večina poslanskih skupin ga je v prvem branju podprla, tudi SDS, v kateri napovedujejo dopolnila.