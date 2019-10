Poroštvo za drugi tir in tretjo razvojno os v DZ

pripravil Jure Bernard

Ljubljana, 10. oktobra - Vlada je potrdila predlog zakona o poroštvu za drugi tir in tretjo razvojno os, ki predvideva za skupno do 777 milijonov evrov državnega poroštva. Odločitev so pozdravili na Koroškem in tudi v Velenju, v slednjem sicer z nekaj grenkobe, saj del med Velenjem in Šentrupertom ni vključen, kot tudi v Darsu in gospodarskih zbornicah.