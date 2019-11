V kratkem razpis za glavna dela pri projektu drugega tira

Ljubljana, 7. novembra - Družba 2TDK, ki je zadolžena za razvoj drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, bo javni naročili za glavna gradbena dela objavila ta mesec. Kot so pojasnili v družbi, je dokumentacija pripravljena in čaka na potrditev infrastrukturnega ministrstva ter nadzornikov 2TDK. Medtem pa še vedno ni rešen zaplet z razpisom za Glinščico.