Poplave bodo do sredine stoletja ogrožale 300 milijonov ljudi

Pariz, 2. novembra - Do sredine stoletja bodo poplave, ki jih poslabšujejo podnebne spremembe, ogrožale obalna območja s 300 milijoni prebivalcev, so posvarili znanstveniki. To je dejstvo, ki ga ni mogoče spremeniti z zmanjševanjem izpustov ogljikovega dioksida, povzema francoska tiskovna agencija AFP.