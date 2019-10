V številnih svetovnih mestih podnebni protesti

Berlin/London/Amsterdam, 7. oktobra - V številnih svetovnih mestih so danes potekali oz. so napovedani podnebni protesti, h katerim je pozvala skupina Extinction Rebellion. Protestniki na ulicah Berlina, Londona, Amsterdama, Sydneyja in drugih mest so z blokadami prometnic opozorili na nujnost okrepitve ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Policija je več protestnikov aretirala.