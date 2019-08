V spomin Ivanu Omanu danes žalna seja NSi in SLS

Ljubljana, 20. avgusta - V spomin pokojnemu Ivanu Omanu, enemu ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelju Slovenske kmečke zveze, bo v vrtni dvorani hotela Union v Ljubljani danes popoldne žalna seja SLS in NSi. Na sedežih obeh strank bo v spomin Omanu, ki je umrl v soboto, danes in v sredo odprta tudi žalna knjiga.